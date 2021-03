Covid | le notizie di oggi Speranza | domani circolare per ok AstraZeneca a over-65 LIVE

(Di domenica 7 marzo 2021) Il ministro della Salute: "Nuove evidenze, vaccino utilizzabile per tutte le fasce generazionali". Il tasso di positività nazionale al-19 sale al 6,6%: il Cts esprime "grande preoccupazione" per l'evolversi della pandemia e chiede un innalzamento delle misure restrittive. Il Viminale ordina "maggiori controlli sulla movida". Da ieri in vigore il nuovo dpcm, dail cambio di colore delle regioni. Il gno accelera sulle vaccinazioni e sigla l'intesa anche con gli specializzandi

Lo comunica l'Unità di Crisi- 19 della Regione Lazio. Leggi anche > La nota poi prosegue: 'Da fonti ufficiali abbiamo appreso che nelle prossime ore sarà emanata la nuova circolare e per ...Questa è una delle prescrizioni previste dalla nuova ordinanza anti -firmata dal sindaco Davide Carlucci. Leggi anche > Nella cittadina del Barese, che conta circa 20 mila abitanti, sono ...Oggi 23.641 nuovi casi e 307 morti. Il raporto nuovi positivi-tamponi sale al 6,65%. Sempre in crescita ricoveri e terapie intensive. Regioni: Lombardia 5.658 casi, Emilia-Romagna altri 3.232, Campani ...Coprifuoco eccezionale per gli under 14. Ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, i minori di 14 anni, fino al 15 marzo, potranno uscire dopo le 16 solo se accompagnati dai genitori ...