Covid Lazio, 1.399 contagi e 13 morti. Roma sotto 600 casi (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 1.399 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 13 morti. Roma, intanto, scende sotto i 600 nuovi casi, secondo le cifre diffuse dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (-2.215) e oltre 18 mila antigenici per un totale oltre di 30 mila test, si registrano 1.399 casi positivi (-164), 13 i decessi (=) e +943 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 1.399 ida coronavirus neloggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 13, intanto, scendei 600 nuovi, secondo le cifre diffuse dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Oggi su quasi 12 mila tamponi nel(-2.215) e oltre 18 mila antigenici per un totale oltre di 30 mila test, si registrano 1.399positivi (-164), 13 i decessi (=) e +943 i guariti. Diminuiscono ie le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scendeal 4%. Ia ...

FrancescoLollo1 : Sarebbe opportuno che #Zingaretti provasse imbarazzo non solo per il #Pd, famelico di poltrone, ma anche perché da… - Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - fattoquotidiano : Covid, il Lazio chiede al governo di valutare la produzione del vaccino Sputnik V. Protocollo di intesa tra Spallan… - marinburrasca : RT @luisaregimenti: Ci hanno ascoltato! Il Tar Lazio sospende la nota AIFA relativa alle cure domiciliari per il Covid-19, che prevedevano… - emanuelmme1 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: nel Lazio 1.399 casi, Roma sotto quota 600. Assessore, calano i positivi. Superati i 200 mila guariti #ANSA https… -