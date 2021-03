Covid, in Lombardia 42.591 tamponi e 4.397 nuovi casi: 369 a Bergamo (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 4.397 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 42.591 tamponi (positività 10,3%). Trentatre i decessi nelle ultime 24 ore, che portano a 28.738 le vittime dall’inizio della pandemia. Sono i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile: 82.208 gli attualmente positivi, a cui si aggiungono altri 76.577 in isolamento domiciliare. 523.031 i guariti/dimessi totali, con un incremento di 2.780. 18 gli ingressi in terapia intensiva, 573 i ricoverati totali. I casi per provincia Milano 1.096 Bergamo 369 Brescia 1.228 Como 166 Cremona 161 Lecco 176 Lodi 51 Mantova 205 Monza e Brianza 381 Pavia 233 Sondrio 51 Varese 114 L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 4.397 ipositivi alregistrati nelle ultime 24 ore in, a fronte di 42.591(positività 10,3%). Trentatre i decessi nelle ultime 24 ore, che portano a 28.738 le vittime dall’inizio della pandemia. Sono i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile: 82.208 gli attualmente positivi, a cui si aggiungono altri 76.577 in isolamento domiciliare. 523.031 i guariti/dimessi totali, con un incremento di 2.780. 18 gli ingressi in terapia intensiva, 573 i ricoverati totali. Iper provincia Milano 1.096369 Brescia 1.228 Como 166 Cremona 161 Lecco 176 Lodi 51 Mantova 205 Monza e Brianza 381 Pavia 233 Sondrio 51 Varese 114 L'articoloNews.

