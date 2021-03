Covid in Italia | Speranza | «Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate»

Advertising

ilpost : Quante persone sono morte in Italia nel 2020 - chetempochefa : Domani a #CTCF avremo @CottarelliCPI, @MassimGiannini e @concitadeg con cui @fabfazio affronterà i temi più importa… - GassmanGassmann : 97.507 deceduti con covid in Italia, attività chiuse, famiglie disperate.... BASTA. #egoistisenzacervello - simcopter : RT @Adnkronos: Italia a un passo dalla drammatica soglia dei 100mila morti - MaryamSenada : ?? ?? ?? ?? ?? Covid, il Cts e l'ipotesi lockdown totale. 'Murati vivi', come un anno fa: lo scenario, c'è già… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

La Darsena a Milano - Fotogramma . Rimane in crescita la curva epidemica in. I nuovi casi del 7 marzo sono 20.765 (ieri 23.641), con 271.336 tamponi, circa 85 mila in meno di ieri. Il tasso di positività sale al 7,6% (ieri era al 6,6%). I decessi sono 207 (il ieri 307),...Il ministro evidenzia che "Insiamo partiti dalle persone di più di 80 anni perché nei decessi di questo anno orribile per, 6 su 10 avevano più di 80 anni", ma "prima avevamo 3 vaccini, ...Ancora una medaglia per l’Italia agli Europei indoor di Torun, in Polonia. È il bronzo di Paolo Dal Molin nei 60 ostacoli, di nuovo sul podio dopo l’argento di otto anni fa. L’azzurro si esprime al ma ...Il ministro della Salute Speranza sui vaccini in Italia: «AstraZeneca anche agli over 65». E su Sputnik: «Nessun pregiudizio» ...