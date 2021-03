Covid | in Italia rischio Dad per 9 studenti su 10

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo un’analisi di Tuttoscuola, in base ai dati della Fondazione Gimbe, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza, per via del nuovo Dpcm, 9ni su 10 (90,1%) degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Si tratterebbe di 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa in virtù del nuovo provvedimento che dispone la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100 mila abitanti. Veneto, Piemonte, Lazio e Fvg potrebbero essere le prossime Regioni a chiudere completamente gli istituti scolastici L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il saggio di Paola Profeta esplora gli esiti delle ricerche condotte sull'equità di genere e sulle politiche pubbliche messe in campo per conquistarla: i progressi sono ancora insufficienti ...