Covid in Campania, oggi 2.560 positivi e 13 morti: l'indice di contagio torna sopra il 10%, crescono anche i ricoveri (Di domenica 7 marzo 2021) Cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo la frenata di ieri: oggi il virus fa registrare 2.560 positivi su 24.393 tamponi effettuati, 328 in più di... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 marzo 2021) Cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus indopo la frenata di ieri:il virus fa registrare 2.560su 24.393 tamponi effettuati, 328 in più di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - SkyTG24 : Covid Campania, nel Salernitano ambulanze in coda davanti all'ospedale. Diretta - irpiniatimes1 : Covid-19, il punto della situazione in Campania: il bollettino - ptvtelenostra : COVID. IN CAMPANIA ALTRI 2.560 POSITIVI (10.4%) E (SOLO) 385 GUARITI NEL BOLLETTINO REGIONALE DI OGGI -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Sci, Marta Bassino vince la Coppa del Mondo di gigante Read More Primo Piano Covid: da domani zona rossa e arancione, dove e cosa cambia 7 Marzo 2021 Cambio di colore delle regioni da domani, lunedì 8 marzo: Campania in zona rossa, Friuli Venezia Giulia ...

Scuola, da lunedì 6 milioni di studenti in dad. Regioni in ordine sparso sulle chiusure ... Molise e Basilicata (rosse) Scuole tutte in dad nelle rosse Campania, Molise e Basilicata . Così ... in attuazione del nuovo Dpcm, in 14 Comuni dove sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid, in Campania 2.560 positivi e 13 deceduti Tamponi del giorno: 24.393 (di cui 4.521 antigenici) i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di ...

Coronavirus: 24.036 nuovi casi, 297 decessi. Tasso di positività al 6,3% Oggi infatti i contagi sono 24.036, portando il totale a 3.023.129, mentre le vittime sono 297. In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi di coronavirus accertati da inizio epidemia, oltre un ...

Read More Primo Piano: da domani zona rossa e arancione, dove e cosa cambia 7 Marzo 2021 Cambio di colore delle regioni da domani, lunedì 8 marzo:in zona rossa, Friuli Venezia Giulia ...... Molise e Basilicata (rosse) Scuole tutte in dad nelle rosse, Molise e Basilicata . Così ... in attuazione del nuovo Dpcm, in 14 Comuni dove sono stati superati i 250 casi positivi alsu ...Tamponi del giorno: 24.393 (di cui 4.521 antigenici) i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di ...Oggi infatti i contagi sono 24.036, portando il totale a 3.023.129, mentre le vittime sono 297. In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi di coronavirus accertati da inizio epidemia, oltre un ...