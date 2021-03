Covid in Campania, l’indice di contagio torna a salire: il bollettino di oggi 7 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) Alla vigilia della zona rossa in Campania, sono oltre 2500 i positivi del giorno secondo il bollettino dell’Unità di Crisi. I test effettuati sono più di 24mila nelle ultime 24 ore. In percentuale, significa che è positivo il 10,49% dei test. Si registrano 13 deceduti nelle ultime 48 ore causa Covid. In crescita anche i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 marzo 2021) Alla vigilia della zona rossa in, sono oltre 2500 i positivi del giorno secondo ildell’Unità di Crisi. I test effettuati sono più di 24mila nelle ultime 24 ore. In percentuale, significa che è positivo il 10,49% dei test. Si registrano 13 deceduti nelle ultime 48 ore causa. In crescita anche i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Covid in Campania, i contagi non si arrestano e crescono i ricoveri Covid in Campania, i contagi non si arrestano e crescono i ricoveri. Il bollettino regionale che riporta i contagi da Covid nella nostra regione ...

