Covid, il Tar sconfessa Speranza Ecco tutti gli errori del ministro (Di domenica 7 marzo 2021) Il TAR del Lazio con una sua ordinanza ha accolto l’istanza cautelare promossa dai medici del “Comitato Cura Domiciliare Covid-19” dichiarando non valido il protocollo del Ministero della Salute e dell’Aifa del 9 dicembre 2020 per la gestione della Covid-19, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 7 marzo 2021) Il TAR del Lazio con una sua ordinanza ha accolto l’istanza cautelare promossa dai medici del “Comitato Cura Domiciliare-19” dichiarando non valido il protocollo del Ministero della Salute e dell’Aifa del 9 dicembre 2020 per la gestione della-19, Segui su affaritaliani.it

