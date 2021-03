Covid, il ministro Speranza: «In arrivo l’ordinanza sull’ok di AstraZeneca agli over 65» (Di domenica 7 marzo 2021) Non ha dubbi Roberto Speranza: alla fine del secondo trimestre dell’anno – e quindi a giugno – la «maggioranza» della popolazione sarà vaccinata contro il Coronavirus. Non solo: «entro l’estate lo saranno tutti gli italiani che lo vorranno». Il ministro della Salute ha parlato in onda su Mezz’ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3, definendo i prossimi tre mesi decisivi per la campagna italiana. «Il primo aprile – ha dichiarato – inizia il secondo trimestre, quello in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi. Ci saranno anche i sieri di Johnson&Johnson, che sono monodose. Puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione». March 7, 2021 C’è meno ottimismo, invece, per quanto riguarda la situazione epidemiologica nel Paese. «Mi aspetto è che l’impatto della variante B117 possa far ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Non ha dubbi Roberto: alla fine del secondo trimestre dell’anno – e quindi a giugno – la «maggioranza» della popolazione sarà vaccinata contro il Coronavirus. Non solo: «entro l’estate lo saranno tutti gli italiani che lo vorranno». Ildella Salute ha parlato in onda su Mezz’ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3, definendo i prossimi tre mesi decisivi per la campagna italiana. «Il primo aprile – ha dichiarato – inizia il secondo trimestre, quello in cui ci aspettiamo l’di oltre 50 milioni di dosi. Ci saranno anche i sieri di Johnson&Johnson, che sono monodose. Puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione». March 7, 2021 C’è meno ottimismo, invece, per quanto riguarda la situazione epidemiologica nel Paese. «Mi aspetto è che l’impatto della variante B117 possa far ...

