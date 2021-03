Covid, il Ministero chiarisce sulla scuola in presenza per i figli dei lavoratori sanitari e delle categorie “essenziali”. NOTA (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo le numerose polemiche arriva la NOTA Ministeriale che prova a chiarire la questione scuola in presenza per i figli dei lavoratori essenziali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo le numerose polemiche arriva laMinisteriale che prova a chiarire la questioneinper idei. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 20.765 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Sono invece 207 le vittime, secondo i da… - matteosalvinimi : #Salvini: Dal 1° gennaio a fine febbraio 2019 quando ero al ministero dell'Interno c'erano stati 262 sbarchi, ora n… - Agenzia_Ansa : Vaccini: da Ministero via libera a dose unica guariti Covid.Sia per casi sintomatici sia asintomatici #ANSA - giangolz : L'iniziativa delle Sardine ha messo in luce un tema sulle restrizioni anti-COVID agli spostamenti davvero interessa… - orizzontescuola : Covid, il Ministero chiarisce sui figli dei lavoratori essenziali. NOTA -