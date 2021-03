Covid, Gravina: 'Vacciniamo noi gli italiani' (Di domenica 7 marzo 2021) Presidente Gabriele Gravina, teme un nuovo stop del calcio per la pandemia? "No. La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l'applicazione collaudata del protocollo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) Presidente Gabriele, teme un nuovo stop del calcio per la pandemia? "No. La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l'applicazione collaudata del protocollo ...

Advertising

sportli26181512 : #Covid, Gravina: 'Vacciniamo noi gli italiani': Il presidente della Figc ribadisce l'intenzione di andare avanti e… - _SiGonfiaLaRete : Nuovo stop per il campionato? Parla il numero uno della #Figc: - LALAZIOMIA : Serie A, Gravina: “I campionati non corrono rischi” - passione_inter : CdS - Il calcio come arma contro il Covid, Gravina: 'Vacciniamo noi l'Italia' - - Deianir17128382 : @MariaGi80390285 Non ho parole. Me ne è rimasta solo una: ANDATE AFFANCULO, BASTARDI SODALI DI LOTITO E GRAVINA. in… -