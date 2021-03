Covid, folla a Milano sulla Darsena: scattano i blocchi degli ingressi (Di domenica 7 marzo 2021) commenta Molti giovani sono accorsi sui Navigli, a Milano, all'ora dell'aperitivo, per consumare insieme cibo e bevande da asporto. Sono quindi scattati i blocchi ai punti di accesso sulla Darsena per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) commenta Molti giovani sono accorsi sui Navigli, a, all'ora dell'aperitivo, per consumare insieme cibo e bevande da asporto. Sono quindi scattati iai punti di accessoper ...

