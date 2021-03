Covid | Farnetani | Con scuole aperte 40 mln spostamenti al giorno

(Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - "La chiusura delle? Non è una scelta di politica sanitaria, ma un'esigenza di prevenzione" contro il coronavirus. "Ho realizzato per Adnkronos Salute una valutazione sulla base dei dati Istat, e quello che emerge è che quando lesono tuttein Italia si spostano al momento dell'ingresso, fra alunni, adulti che li accompagnano, personale docente e personale Ata, 20 milioni di persone e altrettante si spostano al momento dell'uscita, cioè un italiano su tre. Un vero esodo di massa: 40 milioni di, fra andata e ritorno, anche per lunghi tratti e affollati". Invita a riflettere su quella che definisce una "bomba epidemica" il pediatra Italo. L'esperto, docente della Libera Università Ludes di Malta, interviene nel dibattito riacceso a seguito delle ...

... LA PROPOSTA DIIl docente della Libera Università Ludes di Malta ha spiegato ai microfoni di Adnkronos che anche sotto i 6 anni c'è la possibilità di contrarre il- 19 e di avere ...... nell'analisi settimanale dell'andamento di- 19 in Italia, ammette che ' chiudere le scuole ... Categorico invece il pediatra Italoche suggerisce un 'lockdown lampo' per le scuole, ...(Adnkronos) - "La chiusura delle scuole? Non è una scelta di politica sanitaria, ma un'esigenza di prevenzione" contro il coronavirus. "Ho realizzato per Adnkronos Salute una valutazione sulla base de ...Il vicesindaco replica al provveditore: "E’ stato il primo ad avere l’ordinanza. E il comitato scientifico ci dà ragione su tutta la linea". Il Pd attacca: "Necessarie misure per aiutare le famiglie".