Covid, da mercoledi 10 marzo al via vaccinazione ad ultraottantenni (Di domenica 7 marzo 2021) Partiranno mercoledì 10 marzo, presso il Centro Anziani al Corso Reginna 71 di Maiori, le vaccinazioni anti-Covid19 destinate agli ultraottantenni residenti a Maiori e a Minori. Si tratta della fase conclusiva del programma vaccinale allestito per i soggetti particolarmente fragili della Costa d’Amalfi, un programma che negli altri centri operativi è già in fase di completamento. Per limitare gli spostamenti infatti, anche a causa dei recenti episodi franosi, sono state individuate per i nostri anziani ben quattro sedi vaccinali tra le quali è stata ripartita la popolazione interessata: oltre ai locali di Maiori sono stati coinvolti l’Ospedale di Salerno per i cittadini di Vietri e di Cetara; quello di Castiglione per Tramonti, Ravello, Scala, Atrani e Amalfi; l’ambulatorio di Positano per le frazioni nord di Amalfi e per Conca, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 7 marzo 2021) Partiranno mercoledì 10, presso il Centro Anziani al Corso Reginna 71 di Maiori, le vaccinazioni anti-19 destinate agliresidenti a Maiori e a Minori. Si tratta della fase conclusiva del programma vaccinale allestito per i soggetti particolarmente fragili della Costa d’Amalfi, un programma che negli altri centri operativi è già in fase di completamento. Per limitare gli spostamenti infatti, anche a causa dei recenti episodi franosi, sono state individuate per i nostri anziani ben quattro sedi vaccinali tra le quali è stata ripartita la popolazione interessata: oltre ai locali di Maiori sono stati coinvolti l’Ospedale di Salerno per i cittadini di Vietri e di Cetara; quello di Castiglione per Tramonti, Ravello, Scala, Atrani e Amalfi; l’ambulatorio di Positano per le frazioni nord di Amalfi e per Conca, ...

