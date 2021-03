Covid: da marzo nel Lazio ci sarà il certificato vaccinale (Di domenica 7 marzo 2021) La Regione Lazio sarà la prima in Italia a introdurre il certificato vaccinale. A partire da metà marzo la Regione rilascerà un documento che tutti i vaccinati potranno scaricare direttamente online. A riferirlo è stato Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità. «A metà del mese tutti i cittadini vaccinati, circa mezzo milione ad oggi nel Lazio, potranno scaricare online il certificato vaccinale», ha annunciato D’Amato dimostrando il grande impegno del Lazio nella lotta contro il Covid. Covid nel Lazio: a breve verrà introdotto il certificato vaccinale Il certificato vaccinale verrà rilasciato ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 7 marzo 2021) La Regionela prima in Italia a introdurre il. A partire da metàla Regione rilascerà un documento che tutti i vaccinati potranno scaricare direttamente online. A riferirlo è stato Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità. «A metà del mese tutti i cittadini vaccinati, circa mezzo milione ad oggi nel, potranno scaricare online il», ha annunciato D’Amato dimostrando il grande impegno delnella lotta contro ilnel: a breve verrà introdotto ilIlverrà rilasciato ...

