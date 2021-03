Covid, cosa sappiamo della variante rarissima identificata a Varese (Di domenica 7 marzo 2021) Covid, identificata a Varese una variante rarissima: si tratta del secondo caso al mondo dopo quello registrato in Thailandia. cosa sappiamo sulla nuova variante. In Italia riflettori puntati sulla variante del Covid identificata a Varese. Si tratta di una variante rarissima, almeno stando ai dati noti. Sarebbero solo due i casi noti fino a questo momento: il primo caso è stato registrato in Thailandia e il secondo a Varese, appunto. Varese, identificata una variante rarissima del Covid Sostanzialmente gli esperti di Varese si ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021)una: si tratta del secondo caso al mondo dopo quello registrato in Thailandia.sulla nuova. In Italia riflettori puntati sulladel. Si tratta di una, almeno stando ai dati noti. Sarebbero solo due i casi noti fino a questo momento: il primo caso è stato registrato in Thailandia e il secondo a, appunto.unadelSostanzialmente gli esperti disi ...

