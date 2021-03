Covid, coprifuoco anticipato per alcune fasce d’età (Di domenica 7 marzo 2021) Covid, coprifuoco anticipato. In un comune barese stop alla circolazione under 14 e in provincia di Napoli fino a 24 anni Getty ImagesMentre le regioni domani cambieranno di nuovo colore alcuni Comuni hanno preso delle decisioni particolari che anticipa l’orario del coprifuoco per alcune fasce d’età. Questa nuova ondata di Covid caratterizzata delle varianti ha colpito i più giovani pertanto i sindaci hanno limitato la loro circolazione. È il caso di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dove fino a lunedì 15 marzo i minori di 15 anni potranno uscire da soli fino alle ore 16. Oltre quell’orario dovranno essere accompagnati da un genitore o una persona maggiorenne. È questo il contenuto dell’ordinanza firmata dal primo cittadino ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021). In un comune barese stop alla circolazione under 14 e in provincia di Napoli fino a 24 anni Getty ImagesMentre le regioni domani cambieranno di nuovo colore alcuni Comuni hanno preso delle decisioni particolari che anticipa l’orario delper. Questa nuova ondata dicaratterizzata delle varianti ha colpito i più giovani pertanto i sindaci hanno limitato la loro circolazione. È il caso di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dove fino a lunedì 15 marzo i minori di 15 anni potranno uscire da soli fino alle ore 16. Oltre quell’orario dovranno essere accompagnati da un genitore o una persona maggiorenne. È questo il contenuto dell’ordinanza firmata dal primo cittadino ...

