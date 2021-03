Covid | contagi in salita c’è chi invoca il lockdown e la chiusura delle scuole La situazione negli istituti regione per regione IN AGGIORNAMENTO

Advertising

borghi_claudio : Vogliamo guardare un po' di dati sul covid? Perchè qui siamo alle solite, i 'contagi fuori controllo' presi come da… - fattoquotidiano : Covid, mentre tutta Italia va verso misure più restrittive Meloni chiede di aprire le palestre: “Non c’è evidenza s… - Adnkronos : Italia a un passo dalla drammatica soglia dei 100mila morti - Yogaolic : RT @ilquotidianoweb: Coronavirus Covid 19, apprensione a Torano nel Cosentino, 8 contagi in una Rsa: 7 erano vaccinati - infoitinterno : Settimana Covid: salgono contagi (+42%) e decessi (+37%) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi

La Darsena a Milano - Fotogramma . Rimane in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi del 7 marzo sono 20.765 (ieri 23.641), con 271.336 tamponi, circa 85 mila in meno di ieri. Il tasso di ...Il contagio da- 19 segna 8 ricoverati in terapia intensiva in più rispetto a ieri - dato ... La situazione deia livello provinciale vede di nuovo Brescia in testa con 1.228 nuovi casi ...Sono 228 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 7 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 6 unità.