Covid, allarme scuola: rischio didattica a distanza per 9 studenti su 10. Variante rarissima scoperta a Varese (Di domenica 7 marzo 2021) L’aumento dei contagi di Covid in Italia, favorito dalla varianti del virus, getta un’ombra lunga sulla scuola. Nei prossimi giorni, a causa delle restrizioni contenute nel nuovo Dpcm appena entrato in vigore, rischiano di finire in didattica a distanza 9 studenti italiani su 10. E intanto, proprio a proposito del Sars-CoV-2 sempre più diffuso, si registra la scoperta di una rarissima Variante a Varese. studenti a casa: ecco in quali regioni Secondo i calcoli della rivista Tuttoscuola, effettuati sui della Fondazione Gimbe, sono 7,6 milioni i ragazzi che rischiano di restare a casa per via del nuovo provvedimento. Il Dpcm dispone infatti la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 7 marzo 2021) L’aumento dei contagi diin Italia, favorito dalla varianti del virus, getta un’ombra lunga sulla. Nei prossimi giorni, a causa delle restrizioni contenute nel nuovo Dpcm appena entrato in vigore, rischiano di finire initaliani su 10. E intanto, proprio a proposito del Sars-CoV-2 sempre più diffuso, si registra ladi unaa casa: ecco in quali regioni Secondo i calcoli della rivista Tutto, effettuati sui della Fondazione Gimbe, sono 7,6 milioni i ragazzi che rischiano di restare a casa per via del nuovo provvedimento. Il Dpcm dispone infatti la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi ...

