Covid | a Caserta le prime dosi di “Moderna” agli ultra ottantenni FOTO

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È stato attivato presso il presidio vaccinale allestito a, alla Caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Berseri Garibaldi, un drive in per la somministrazione del vaccino “; questa mattina ne sono stati vaccinati i primi 30. Il servizio proseguirà nei prossimi giorni presso il centro vaccinale, che è al momento il più grande della Campania e il secondo d’Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

