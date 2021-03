Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 20.765 i nuovi casi su 271.336 tamponi: 207 i morti #covid - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Covid, 20.765 i nuovi casi su 271.336 tamponi: 207 i morti #covid - CorriereQ : Covid: 20.765 i positivi, 207 le vittime. +34 terapie intensive, +443 i ricoveri - fainformazione : Covid al 7 marzo 2021: raggiunge il 7,65% il tasso di positività con i ricoveri che continuano ad aumentare Sono 2… - fainfocronaca : Covid al 7 marzo 2021: raggiunge il 7,65% il tasso di positività con i ricoveri che continuano ad aumentare Sono 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 765

Sono 20.i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall'inizio ... +443 i ricoveri - Sono 2.605 i pazienti in terapia intensiva per ilin Italia, 34 ...Nelle ultime 24 ore sono stati 20.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.641. I tamponi ... Vittime, tamponi e guariti approfondimento, scuole: con il ...Sono 20.765 i casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati comunicati dal ministero della Salute, su un totale di 271.336 tamponi, mentre si contano 207 morti. I guariti sono 13.467, mentre ...Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus in Italia, a oggi, 7 marzo, il totale delle persone che hanno contratto il vir ...