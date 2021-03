Covid-19, Ricciardi: “La terza ondata ci travolgerà” (Di domenica 7 marzo 2021) Walter Ricciardi aveva avvisato. Adesso, secondo l'esperto e consigliere del Ministro Speranza, la terza ondata Covid, complici anche le varianti, travolgeranno l'intero Paese. Poche settimane fa, ricordiamo, Ricciardi aveva proposto un lockdown duro di alcune settimane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 marzo 2021) Walteraveva avvisato. Adesso, secondo l'esperto e consigliere del Ministro Speranza, la, complici anche le varianti, travolgeranno l'intero Paese. Poche settimane fa, ricordiamo,aveva proposto un lockdown duro di alcune settimane. L'articolo .

