Covid-19, in undici regioni è allarme nelle terapie intensive: il dato (Di domenica 7 marzo 2021) Covid-19 terapie intensive, tornano a salire i numeri dei ricoverati negli ospedale. In undici regioni il dato è allarmante: i dettagli (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)Negli ospedali italiani tornano a salire i numeri dei ricoveri nelle terapie intensive. Le attività ordinarie sono di nuovo sospese e i posti letto sono stati riconvertiti per occuparsi del Covid. In alcuni ospedali è stata riattivata la ‘Cross’ ossia il sistema attuato dalla Protezione Civile che consiste nel trasporto dei ricoverati da una regione all’altra. In queste settimane sono stati trasportati 12 ricoverati dal Molise, 2 dall’Umbria e 1 dalle Marche verso Ospedali più grandi del Lazio e della Puglia. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021)-19, tornano a salire i numeri dei ricoverati negli ospedale. Inilè allarmante: i dettagli (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)Negli ospedali italiani tornano a salire i numeri dei ricoveri. Le attività ordinarie sono di nuovo sospese e i posti letto sono stati riconvertiti per occuparsi del. In alcuni ospedali è stata riattivata la ‘Cross’ ossia il sistema attuato dalla Protezione Civile che consiste nel trasporto dei ricoverati da una regione all’altra. In queste settimane sono stati trasportati 12 ricoverati dal Molise, 2 dall’Umbria e 1 dalle Marche verso Ospedali più grandi del Lazio e della Puglia. Ti potrebbe ...

Advertising

YouTvrs : Covid Marche: sedici vittime nelle ultime 24 ore, ben undici in zona rossa - - PisaNews : Covid-19, undici nuovi casi a Pisa, dieci a Cascina - - Keroppi__ : Ma ditemi voi se alle undici di sera deve scrivermi un coglione che solo perché vive in Svezia viene a dirmi che il… - vivereurbino : Covid, ancora undici decessi in regione - poisson17055548 : @gianlucac1 Dal 27 Aprile ad oggi in Cina ci sono stati 4 (QUATTRO) morti. In media da un anno in Italia ci sono og… -