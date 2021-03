Courtois | “Lukaku merita premio miglior belga all’estero | ma ridicolo io non sia nominato”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 marzo 2021) Romeluha ricevuto, qualche mese fa, ilcomegiocatoreche milita nei campionati esteri. La grande stagione con la maglia dell’Inter ha permesso all’attaccante di avere la meglio sulla concorrenza. Nella lista dei candidati alperò non è passata inosservata l’assenza del portiere del Real Madrid Thibaut, che ne ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws, lamentando la poca considerazione di cui gode in patria. “Posso capire che Romeluvinca ilper ilgiocatore. Direi che se lo” sottolinea il portiere, “ma il fatto che io non sia stato nemmenoper il ...