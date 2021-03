Cosenza in lutto | in un incidente a San Fili morto il super tifoso Nuccio Guerino Matera

(Di domenica 7 marzo 2021) Dolore e commozione aper la morte didella squadra bruzia. Frequentava lo stadio. Gli amici lo ricordano come un giocatore molto abile sia a calcio che a calcetto. L’uomo di 48 anni è rimasto vittima di unnella galleria della Crocetta tra Paola e Sanlungo la statale 107. Il bilancio dell’è drammatico: une due feriti. Una Jeep e una Alfa 147 sono le vetture rimaste coinvolti. Ad avere la peggio. Sua figlia (operata d’urgenza all’ospedale Annunziata di) è grave. L’impatto è avvenuto in prossimità del valico Crocetta. Oltre ai due che si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza lutto

La Prima Pagina

Nelle file dei piemontesi Longo riporta al centro della difesa, al posto di uno dei sei ex della sfida, Di Gennaro, colpito da un grave. Anche a centrocampo due novità: Giorno per Gazzi ...Nel 1959 - 1960 gioca con ildove disputa 30 partite realizzando tre gol. La stagione successiva si trasferisce al Prato (28 partite e 2 gol), nel 1961 - 1962 il passaggio al Modena dove ...Dolore e commozione a Cosenza per la morte di Nuccio Guerino Matera, super tifoso della squadra bruzia. Frequentava lo stadio. Gli amici lo ricordano come un ...LIVORNO - Seconda tappa del trittico: Longo riporta al centro della difesa Cosenza, al posto di uno dei sei ex della sfida, Di Gennaro, colpito da un grave lutto. Anche a centrocampo due novità: Giorn ...