Corsport | il Napoli rincorre la Champions | c’è anche il rischio Confederation League

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 marzo 2021) Sul Corriere dello sport Antonio Giordano ripercorre il cammino europeo deldi De Laurentiis. Un percorso lungo undici anni, cominciato a Boras – in Svezia – la sera in cui fu venduto Quagliarella alla Juventus e nacque la stella di Cavani. Adesso quel percorso è a. Scrive Giordano: l’aritmetica finisce per trasformarsi in ossessione, altro che opinione: il quarto posto dista sempre cinque punti, e sono parecchi vista la concorrenza, e la terra di nessuno, quella che butterebbe clamorosamente fuori dal Vecchio Continente, in fin dei conti è appena dietro le spalle, basta mettere il piede in una buca per ritrovarsi scaraventato nel vuoto. E prosegue: non potrebbe permettersi di uscire dal Gran Casinò della, la scintillante Las Vegas del calcio, perché ogni partita sembra una slot machine ...