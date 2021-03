Coronavirus, terapie intensive oltre la soglia critica in 11 Regioni e altre quattro in allarme: il governo pensa a nuove misure più dure (Di domenica 7 marzo 2021) Il Dpcm entrato in vigore sabato 6 rischia di subire una correzione importante nel giro di qualche giorno. Lo impone la crescita dei contagi che porterà a una maggiore pressione sugli ospedali, già appesantiti dagli strascichi dell’ondata autunnale e finiti nuovamente sotto pressione appena i casi sono tornati a salire attorno ai 20mila al giorno. Così nel giro di due settimane il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive a livello nazionale è arrivato al 28%, a un soffio da quota 30, individuato dallo stesso governo come la soglia critica. Un muro già sfondato – stando ai dati Agenas – da 11 Regioni e Province autonome su venti, tre in più rispetto a sette giorni fa. E sei di queste sono oltre il 40% di occupazione in area medica. Non solo: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Il Dpcm entrato in vigore sabato 6 rischia di subire una correzione importante nel giro di qualche giorno. Lo impone la crescita dei contagi che porterà a una maggiore pressione sugli ospedali, già appesantiti dagli strascichi dell’ondata autunnale e finiti nuovamente sotto pressione appena i casi sono tornati a salire attorno ai 20mila al giorno. Così nel giro di due settimane il tasso di occupazione dei posti letto nellea livello nazionale è arrivato al 28%, a un soffio da quota 30, individuato dallo stessocome la. Un muro già sfondato – stando ai dati Agenas – da 11e Province autonome su venti, tre in più rispetto a sette giorni fa. E sei di queste sonoil 40% di occupazione in area medica. Non solo: ...

