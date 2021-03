Coronavirus | Speranza | “La curva crescerà | altre Regioni andranno verso la zona rossa”

(Di domenica 7 marzo 2021) Nelle prossime settimane ci sarà una crescita dellae piùin. Il ministro della Salute, Roberto, fotografa la situazione epidemiologica e avvisa su quanto accadrà da qui a qualche giorno, sotto la spinta delle mutazioni di Sars-Cov-2: “Quello che mi aspetto è che l’impatto della variante possa far crescere la, quindi mi aspetto chevadanoil rosso con ordinanze di natura restrittiva”, ha spiegato a Mezz’ora in più su Rai3. Di fronte alla possibilità che il Dpcm entrato in vigore sabato 6 possa subire una correzione nei prossimi giorni vista la crescita dei casi e una pressione sugli ospedali che aumenta, con già 11oltre la soglia critica del 30% di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Speranza: 'Prevedo una crescita della curva, altre Regioni verso il rosso' #coronavirusitalia… - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Speranza: 'Prevedo una crescita della curva, altre Regioni verso il rosso' #coronavirusitalia - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Speranza: 'Prevedo una crescita della curva, altre Regioni verso il rosso' #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

...ha detto, 'è vaccinare il più possibile, non hanno senso barriere di natura nazionalistica '. Perché serve una circolare Al momento, infatti, il preparato farmacologico contro il...Oggi pomeriggio sarà pubblicato il bollettinodel ministero della Salute con l'aggiornamento dei dati Covid in Italia . Ieri il numero ... Lo stesso ministro della Salute Roberto...“Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poiche’ è imminente la nuova circolare del Ministero della Salute che dovrebbe ampliare la fasc ...La variante inglese del covid condizionerà la curva del contagio nelle prossime settimane e pare destinata a spingere altre regioni -dopo la Campania- verso la zona rossa, con misure restrittive per a ...