Coronavirus | sono 207 i decessi nelle ultime 24 ore Aumentano i ricoveri ordinari

Il bollettino del 7 marzo Oggi i nuovi casi di Coronavirus sono +20.765, dunque in calo rispetto a ieri (+23.641) e al giorno prima (+24.036). In totale sono 3.067.486 i contagi in Italia dall'inizio della pandemia, stando all'ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. I deceduti delle ultime 24 ore, invece, sono 207 contro i 307 di ieri e i 297 del giorno prima per un totale di 99.785 morti. Gli attualmente positivi oggi sono 472.862 contro i 465.812 di ieri (+7.050) mentre le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+4.397), Emilia-Romagna (+3.056) e Campania (+2.560). La situazione negli ospedali italiani Oggi 7 marzo il numero di ricoverati in Italia sale a 21.144 (ieri 20.701, +443) mentre in ...

