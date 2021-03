Coronavirus | notizie dal mondo Anche il Dalai Lama si vaccina | «Siate coraggiosi» In Inghilterra gli studenti si preparano a tornare a scuola dopo due mesi

Leggi su open.online

(Di domenica 7 marzo 2021) REGNO UNITO ANSA Il premier britannico Boris JhonsonNel Regno Unito cominciano lezioni per le persone tra i 56 e i 59 anni Boris Johnson è cauto. Molto cauto. Mentre in, gli alunni siuna chiusura forzata di due, il premier del Regno Unito chiede a tutti i cittadini uno sforzo per «non annullare i progressi che abbiamo fatto». La campagnale sta cominciando a portare i suoi frutti. Ora il governo ha chiesto di prenotare la propria dose di vaccino alle persone tra i 56 e i 59 anni. Il Segretario di Stato per gli affari economici Kwasi Kwarteng ha spiegato al The Times che c’è la possibilità che la campagnale finisca entro giugno, un mese prima ...