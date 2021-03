Coronavirus, meno contagi ma anche meno tamponi. Speranza: entro giugno sarà vaccinata metà popolazione, Astrazeneca a over 65 (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 20.765 i nuovi casi di infezione da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e 207 le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. E così, da inizio pandemia, il totale dei contagiati sale a 3.067.486 e dei morti a 99.785. Ieri i contagi erano stati 23.641 e 307 le vittime. Gli attualmente positivi sono 472.862 (+7.050). Di questi 449.113 si trovano in isolamento domiciliare, 21.144 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva si trovano 2.605 pazienti; 161 gli ingressi del giorno. Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 271.336 tamponi rispetto ai 355.024 di ieri. Infine, sono 13.467 i dimessi/guariti per un totale di 2.494.839.Astrazeneca a over 65Buone notizie sul fronte vaccinazione. Il siero ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 20.765 i nuovi casi di infezione daregistrati nelle ultime 24 ore e 207 le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. E così, da inizio pandemia, il totale deiati sale a 3.067.486 e dei morti a 99.785. Ieri ierano stati 23.641 e 307 le vittime. Gli attualmente positivi sono 472.862 (+7.050). Di questi 449.113 si trovano in isolamento domiciliare, 21.144 sono ricati con sintomi. In terapia intensiva si trovano 2.605 pazienti; 161 gli ingressi del giorno. Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 271.336rispetto ai 355.024 di ieri. Infine, sono 13.467 i dimessi/guariti per un totale di 2.494.839.65Buone notizie sul fronte vaccinazione. Il siero ...

