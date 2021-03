Coronavirus, lo studio: “Basta mascherine e distanziamento” (Di domenica 7 marzo 2021) Il Coronavirus continua a fare paura, intanto arriva uno studio che potrebbe di fatto cambiare le carte in tavola dicendo no a mascherine e distanziamento. Coronavirus (Fonte Pixabay)La rivista scientifica americana Science lancia una notizia che potrebbe davvero rivoluzionare quanto visto fino ad ora nella battaglia del Covid-19. Lo studio è stato effettuato da Jennie S. Lavine del Dipartimento di biologia della Emory University ad Atlanta e Ottar N. Bjornstad del Dipartimento di Biologia e del centro dinamica delle malattie infettive dell’Università della Pennsylvania. Sicuramente questo porterà a molte polemiche e a riflessioni piuttosto ampie nella ricerca di una soluzione che potrebbe chiudere questa terribile pandemia. Andiamo a scoprirne qualcosa in più. LEGGI ... Leggi su altranotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Ilcontinua a fare paura, intanto arriva unoche potrebbe di fatto cambiare le carte in tavola dicendo no a(Fonte Pixabay)La rivista scientifica americana Science lancia una notizia che potrebbe davvero rivoluzionare quanto visto fino ad ora nella battaglia del Covid-19. Loè stato effettuato da Jennie S. Lavine del Dipartimento di biologia della Emory University ad Atlanta e Ottar N. Bjornstad del Dipartimento di Biologia e del centro dinamica delle malattie infettive dell’Università della Pennsylvania. Sicuramente questo porterà a molte polemiche e a riflessioni piuttosto ampie nella ricerca di una soluzione che potrebbe chiudere questa terribile pandemia. Andiamo a scoprirne qualcosa in più. LEGGI ...

Advertising

ladyonorato : Studio su #Science dà ragione a chi da mesi dice #bastaLockdown e #bastamascherine : per sconfiggere il Co vid il v… - CORDESCOM : RT @ladyonorato: Studio su #Science dà ragione a chi da mesi dice #bastaLockdown e #bastamascherine : per sconfiggere il Co vid il virus va… - ilvecchietto1 : RT @Libero_official: Lo studio che ribalta le credenze sul #coronavirus: 'Basta distanziamento e mascherina, se non circola ne avremo per a… - butwhy5 : RT @ladyonorato: Studio su #Science dà ragione a chi da mesi dice #bastaLockdown e #bastamascherine : per sconfiggere il Co vid il virus va… - Marinotoma : RT @ladyonorato: Studio su #Science dà ragione a chi da mesi dice #bastaLockdown e #bastamascherine : per sconfiggere il Co vid il virus va… -