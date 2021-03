Coronavirus | la rivista ‘Science’ rivela | “Così ne avremo per altri 20 anni”

(Di domenica 7 marzo 2021) Spunta una clamorosa indiscrezione dellaScience sul. Andiamo a vedere l’avviso di alcuni esperti sulla durata della pandemia. E’ oramai più di un anno che conviviamo con il Covid-19, la pandemia che ha colpito il mondo intero. Ad oggi le uniche certezze che abbiamo per evitare ulteriori contagi sono il rispetto del distanziamento L'articolo proviene da Inews.it.

Lascientifica americana ha infatti pubblicato uno studio che ribalta le credenze sul. Due scienziati, Jennie S. Lavine del Dipartimento di Biologia della Emory University, ...... che è stato pubblicato sullascientifica Jama Ophthalmology , hanno eseguito un tampone congiuntivale per capire qual è la presenza qualitativa e quantitativa delsulla ...Il Comitato Tecnico Scientifico? Il principale organo consultivo sulla pandemia in Italia ha esperti di alto livello in molti campi ma è privo ...Spunta una clamorosa indiscrezione della rivista Science sul Coronavirus. Andiamo a vedere l'avviso di alcuni esperti sulla durata della pandemia.