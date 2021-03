Coronavirus in Puglia | su 8497 tamponi 1155 nuovi positivi | 10 i morti Tasso di positività al 13 | 5%

Advertising

CaporaleLuca : Coronavirus, 1155 nuovi casi in Puglia, tasso di positività al 13,5% - caragnanoumb : @539th Ne erano al corrente, esempio Puglia: - baritoday : In Puglia 1155 casi Covid e dieci decessi: la metà dei positivi in provincia di Bari - FoggiaCittaAper : #Covid, il bollettino di oggi - PaolaCalabretto : Coronavirus, il bollettino di oggi in Puglia: 10 decessi e 1.155 casi positivi (su 8497 test) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Puglia

BARI - Continua l'ondata di contagi dain: oggi domenica 7 marzo 2021, sono stati effettuati 8497 test per l'infezione da Covid - 19 e sono stati registrati 1.155 casi positivi: 570 in provincia di Bari, 57 in provincia ...Dal primo contagiato scoperto in Italia a Codogno, a febbraio, e l'arrivo delin, passano solo pochi giorni. Il 9 marzo 2020 è la data in cui il premier Conte decide il lockdown ...Oggi domenica 7 marzo 2021 in Puglia, su 8497 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 1.155 casi positivi: 570 in provincia di ...Nella giornata di oggi, domenica 7 marzo, in Puglia sono stati registrati 8497 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 1.155 casi positivi ...