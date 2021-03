Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 7 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 marzo Sono 20.765 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 271mila tamponi. Tasso di positività salito al 7,6%. Se si considerano i molecolari sale al 12,6%. Diminuiscono i decessi (207) e gli ingressi in terapia intensiva (161), ritornati sotto quota 200, mentre sale la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+4.397) è la regione con più casi seguita da ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 7 marzo Sono 20.765 i nuovi casi innelle24 ore su oltre 271mila tamponi. Tasso di positività salito al 7,6%. Se si considerano i molecolari sale al 12,6%. Diminuiscono i decessi (207) e gli ingressi in terapia intensiva (161), ritornati sotto quota 200, mentre sale la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+4.397) è la regione con più casi seguita da ...

