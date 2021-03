Coronavirus | il bollettino di oggi | 20 765 casi e 207 morti nelle ultime 24 ore Il tasso di positività sale al 7 | 6%

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 7 marzo 2021) Sono 20.765 (ieri erano stati 23.641) i nuovidiregistrati in Italia24 ore. Le vittime sono 207 contro le 307 di ieri per un totale di 99.785 decessi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi sono 271.336, ieri erano stati 355.024. Ildisi attesta al 7,6%, in aumento di un punto rispetto al 6,6% di ieri. I guariti sono 13.467 in più. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute sono 472.862 (+7.050), 449.113 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. La regione con l’incremento maggiore di nuoviè ancora la Lombardia L'articolo LA NOTIZIA.