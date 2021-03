Coronavirus | il bollettino dell’Asl di Benevento | 42 nuovi positivi nel Sannio

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto- Pubblicato ildi. Dei 360 tamponi processati, 42 sono risultatie 39 riguardano persone senza sintomi. I guariti sono 23 mentre, per fortuna, non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, nel Salernitano ambulanze in coda davanti all'ospedale. Diretta - Corriere : ?????? Il bollettino della Lombardia: 4.397 nuovi casi e 33 decessi. A Milano e provincia +1.096 e a Brescia +1.228-… - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - PaoloMadonnaDF : Bollettino 07/03/2021: corsa a otto – Lombardia, E. Romagna, Campania, Piemonte, Lazio, Toscana, Veneto e Puglia.… - emanuelino10 : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 20.765 casi e 207 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 7,6% ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+4.397), seguita da Emilia Romagna (+3.056), Campania (+2.560), Piemonte (+1.543) ...Sono 33 le vittime diregistrate nelle ultime 24 ore dalriferito alla Regione Lombardia , con 28.738 il totale dei decessi lombardi da inizio pandemia ormai un anno fa: i nuovi positivi riscontrati con 42.591 tamponi sono 4.397 , un ...Sono 228 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 7 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 6 unità. I ...Benevento- Pubblicato il bollettino dell’Asl di Benevento. Dei 360 tamponi processati, 42 sono risultati positivi e 39 riguardano persone senza sintomi. I guariti sono 23 mentre, per fortuna, non si r ...