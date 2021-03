Coronavirus, i consigli di Burioni a Figliuolo: «Siamo in guerra: faccia come Churchill a Dunkurque» (Di domenica 7 marzo 2021) Con il cambio della guardia voluto da Mario Draghi, la gestione dell’emergenza Coronavirus è passata nelle mani del generale Paolo Figliuolo. Una gestione che in questo momento vede in cima a tutte le priorità la somministrazione dei vaccini. Archiviate le primule, la volontà del generale dell’esercito sembra quella di utilizzare tutte le strutture disponibili, a partire dalla modalità drive-in, per espandere il più possibile la campagna. Il virologo Roberto Burioni ha scritto un commento sul Corriere della Sera rivolgendosi direttamente a Figliuolo con una serie di consigli su come affrontare la campagna vaccinale. «I sanitari che rifiutano i vaccini devono essere trasferiti Non possono stare a contatto con i pazienti. Chi rifiuta il vaccino non è un ottimo sanitario: fargli ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Con il cambio della guardia voluto da Mario Draghi, la gestione dell’emergenzaè passata nelle mani del generale Paolo. Una gestione che in questo momento vede in cima a tutte le priorità la somministrazione dei vaccini. Archiviate le primule, la volontà del generale dell’esercito sembra quella di utilizzare tutte le strutture disponibili, a partire dalla modalità drive-in, per espandere il più possibile la campagna. Il virologo Robertoha scritto un commento sul Corriere della Sera rivolgendosi direttamente acon una serie disuaffrontare la campagna vaccinale. «I sanitari che rifiutano i vaccini devono essere trasferiti Non possono stare a contatto con i pazienti. Chi rifiuta il vaccino non è un ottimo sanitario: fargli ...

