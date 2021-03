Corleone | si dimette il sindaco che aveva saltato la fila per il vaccino | «Ma rivendico ciò che ho fatto»

(Di domenica 7 marzo 2021) Ildi, Nicolò Nicolosi, si è dimesso in seguito alle polemiche scaturite dalle recenti indagini dei carabinieri del Nas. Stando a quanto scoperto dalle autorità, sia ildi centrodestra che gli assessori della giunta si erano vaccinati contro il Covid 19 a metà febbraio, pur non rientrando tra le categorie stabilite dalla legge. «Ho passato una notte insonne a riflettere su questa decisione – ha detto all’Ansa – e ho concluso che è giusto che io rassegni le dimissioni. Anche sedi averla scelta giusta nel decidere di vaccinarmi e di far vaccinare la Giunta». Dopo le indagini, Nicolosi, 79 anni, si era difeso sostenendo che «ilè l’autorità sanitaria del territorio: per questo mi sono vaccinato, avvertendo anche il presidente ...

I carabinieri del Nas hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che a, a metà febbraio, alcune persone non rientranti nelle categorie stabilite dalla legge, si sono vaccinate contro il Covid19. C'è anche il sindaco Nicolò Nicolosi, 79 anni, e ci sono gli ...Il sindaco diNicolò Nicolosi ha annunciato di aver deciso di dimettersi, decisione che fa seguito all'indagine dei carabinieri del Nas che hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che il Primo ...Nicolò Nicolosi, sindaco di Corleone, ha annunciato di avere convocato per lunedì la giunta per presentare le sue dimissioni. La decisione è la conseguenza delle polemiche suscitate dall'indagine dei ...Il vaccino contro il Covid-19 non gli ha garantito l'immunità dalla polemiche: per evitare le critiche non esiste preparazione biologica. È giunta al capolinea l'attuale guida dell'amministrazione com ...