Corleone, il sindaco segnalato in procura: “Si è vaccinato senza averne diritto”. Lui replica: “Se ci fermiamo noi amministratori si ferma tutto” (Di domenica 7 marzo 2021) C’è anche il sindaco di Corleone tra le persone che i carabinieri del Nas hanno segnalato alla procura di Termini Imerese. Il motivo? Fa parte di un elenco di soggetti che a metà febbraio si sono vaccinati contro il Covid 19, nonostante non rientrassero tra le categorie stabilite dalla legge. Oltre al primo cittadino, Nicolò Nicolosi di 79 anni, nella lista ci sono anche alcuni assessori della sua Giunta. I carabinieri hanno fatto controlli a campione su 200 delle 800 somministrazioni eseguite accertando per il momento 6 casi. “Avevo avvertito Musumeci. Il sindaco è l’autorità sanitaria del territorio e per questo mi sono vaccinato”, si giustifica Nicolosi. Che insiste: “Io mi sono vaccinato alla luce del sole. Ho scritto una lettera al presidente della Regione Nello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) C’è anche ilditra le persone che i carabinieri del Nas hannoalladi Termini Imerese. Il motivo? Fa parte di un elenco di soggetti che a metà febbraio si sono vaccinati contro il Covid 19, nonostante non rientrassero tra le categorie stabilite dalla legge. Oltre al primo cittadino, Nicolò Nicolosi di 79 anni, nella lista ci sono anche alcuni assessori della sua Giunta. I carabinieri hanno fatto controlli a campione su 200 delle 800 somministrazioni eseguite accertando per il momento 6 casi. “Avevo avvertito Musumeci. Ilè l’autorità sanitaria del territorio e per questo mi sono”, si giustifica Nicolosi. Che insiste: “Io mi sonoalla luce del sole. Ho scritto una lettera al presidente della Regione Nello ...

