Coppa Italia | la finale si giocherà a Roma | gli aggiornamenti

La finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta si giocherà all'Olimpico di Roma: si attende solo l'ufficialità della Lega La Juventus si gode la vittoria contro la Lazio che la lancia a -1 dal Milan e dal secondo posto. I bianconeri si preparano alla sfida contro il Porto in Champions League. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Intanto Repubblica fa il punto sulla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ci sarebbe l'ok della Uefa per far disputare la sfida all'Olimpico di Roma il 19 maggio con lo stadio a disposizione per gli Europei dal giorno dopo. Mancherebbe dunque solo l'ufficialità della Lega Serie A.

