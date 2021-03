Coppa Italia, a Schilpario Paolo Fanton e Ilenia Defrancesco vincono l’individuale in skating (Di domenica 7 marzo 2021) La “pista degli Abeti” riserva grandi sorprese agli appassionati di sci di fondo. Il tracciato scalvino ha ospitato la prima giornata della Coppa Italia Senior e Under 23 dedicata alle prove distance e che ha visto protagonisti i trentini Paolo Fanton e Ilenia Defrancesco. Il portacolori dei Carabinieri ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi la 15 chilometri in tecnica libera fermando il cronometro in 37’06”1. Nonostante il pettorale numero 28, il 29enne di Tesero ha saputo gestire al meglio le condizioni della neve distanziando di 45’’9 Martin Coradazzi (Esercito) e di 52”7 il favorito della vigilia Dietmar Nöckler (Fiamme Oro Moena). Fra i civili buona prova per Davide Mazzocchi (Under Up Ski Team) che, dopo esser partito per primo, ha tagliato il traguardo di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) La “pista degli Abeti” riserva grandi sorprese agli appassionati di sci di fondo. Il tracciato scalvino ha ospitato la prima giornata dellaSenior e Under 23 dedicata alle prove distance e che ha visto protagonisti i trentini. Il portacolori dei Carabinieri ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi la 15 chilometri in tecnica libera fermando il cronometro in 37’06”1. Nonostante il pettorale numero 28, il 29enne di Tesero ha saputo gestire al meglio le condizioni della neve distanziando di 45’’9 Martin Coradazzi (Esercito) e di 52”7 il favorito della vigilia Dietmar Nöckler (Fiamme Oro Moena). Fra i civili buona prova per Davide Mazzocchi (Under Up Ski Team) che, dopo esser partito per primo, ha tagliato il traguardo di ...

