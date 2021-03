Conti: un dialogo diretto e continuo per recepire le esigenze e sostenere la realtà dell’associazionismo sportivo pisano (Di domenica 7 marzo 2021) Si è tenuto giovedì 4 marzo l’incontro organizzato dal Comune di Pisa con le associazioni sportive del territorio pisano al Campo Scuola di atletica a Barbaricina, in questo momento chiuso per ultimare i lavori di rifacimento della pista. All’incontro, organizzato all’aperto con le persone distanziate lungo le tribune della struttura, hanno partecipato circa 150 rappresentanti di associazioni sportive, che si sono confrontate con il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore ai lavori pubblici e impianti sportivi Raffaele Latrofa e il consigliere comunale Giovanni Pasqualino. “Abbiamo voluto organizzare questo incontro in presenza – ha spiegato il Sindaco Michele Conti – proprio perché, insieme all’assessore Raffaele Latrofa, vogliamo mantenere aperto in maniera costante il dialogo diretto con il ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 marzo 2021) Si è tenuto giovedì 4 marzo l’incontro organizzato dal Comune di Pisa con le associazioni sportive del territorioal Campo Scuola di atletica a Barbaricina, in questo momento chiuso per ultimare i lavori di rifacimento della pista. All’incontro, organizzato all’aperto con le persone distanziate lungo le tribune della struttura, hanno partecipato circa 150 rappresentanti di associazioni sportive, che si sono confrontate con il Sindaco di Pisa Michele, l’assessore ai lavori pubblici e impianti sportivi Raffaele Latrofa e il consigliere comunale Giovanni Pasqualino. “Abbiamo voluto organizzare questo incontro in presenza – ha spiegato il Sindaco Michele– proprio perché, insieme all’assessore Raffaele Latrofa, vogliamo mantenere aperto in maniera costante ilcon il ...

