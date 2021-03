Consigli da nutrizionista: sì a regole e cibi freschi (Di domenica 7 marzo 2021) Gioia Locati L'esperta mette in guardia dagli errori più frequenti. Come leggere le etichette delle scatolette Un'alimentazione varia e nelle quantità richieste dal proprio organismo è uno dei capisaldi della buona salute: vale per tutti, anche per i cani e i gatti che dipendono da noi. Con l'aiuto della veterinaria nutrizionista Ilaria Canzi della clinica milanese Mypetclinic impariamo cosa servire nelle ciotole. Il dilemma per i proprietari di cani e di gatti è la scelta fra cibo casalingo e cibo confezionato (crocchette e scatolette). Cosa è meglio? «Senza dubbio è meglio il casalingo ma se il confezionato è di buona qualità non fa male. È importante però non generalizzare, ogni animale è un mondo anche nei riguardi del cibo, e soprattutto intendersi su cosa è casalingo». Di cosa ha bisogno il cane? «È carnivoro, ma con l'evoluzione sta diventando ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Gioia Locati L'esperta mette in guardia dagli errori più frequenti. Come leggere le etichette delle scatolette Un'alimentazione varia e nelle quantità richieste dal proprio organismo è uno dei capisaldi della buona salute: vale per tutti, anche per i cani e i gatti che dipendono da noi. Con l'aiuto della veterinariaIlaria Canzi della clinica milanese Mypetclinic impariamo cosa servire nelle ciotole. Il dilemma per i proprietari di cani e di gatti è la scelta fra cibo casalingo e cibo confezionato (crocchette e scatolette). Cosa è meglio? «Senza dubbio è meglio il casalingo ma se il confezionato è di buona qualità non fa male. È importante però non generalizzare, ogni animale è un mondo anche nei riguardi del cibo, e soprattutto intendersi su cosa è casalingo». Di cosa ha bisogno il cane? «È carnivoro, ma con l'evoluzione sta diventando ...

Advertising

MARCIALISdottG : Chi soffre di disturbi tiroidei segua i consigli del biologo nutrizionista 'illuminato' Francesco Garritano: - sveetalker : @cherof0bia Già avevo in mente di fare tutte le analisi del caso e se necessario contattare un nutrizionista...e sì… - BimbyItalia : É tempo di 'Torta mimosa'! Guardate la videoricetta, troverete ingredienti, passaggi e consigli di @stef_corrado,… - PostBreve : Didattica a distanza: 10 consigli del nutrizionista per studiare meglio - policlinicoMI : Le 10 regole per una dieta #senzaglutine I consigli di Leda Roncoroni, biologa nutrizionista di #PoliclinicoMi… -