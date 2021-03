Condannati alle zone rosse? Il bollettino non lascia scampo: tasso di positività e ricoveri fuori controllo (Di domenica 7 marzo 2021) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell'Italia, nonostante una leggera frenata rispetto a ieri per quanto riguarda i nuovi casi e i decessi. In relazione a sette giorni fa, però, il peggioramento è netto ed evidente, non a caso sempre più regioni stanno abbandonando la zona gialla e avvicinandosi pericolosamente a quella rossa, tanto che nelle prossime settimane non si esclude la possibilità di un lockdown generale. Il bollettino di domenica 7 marzo rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 20.765 contagiati, 13.467 guariti e 207 morti su 271.336 tamponi analizzati (circa 80mila meno di ieri), con tasso di positività risalito al 7,7% (+1,0). Notizie preoccupanti arrivano anche dal fronte del sistema sanitario nazionale, dove la pressione aumenta giorno dopo giorno ormai da due settimane a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell'Italia, nonostante una leggera frenata rispetto a ieri per quanto riguarda i nuovi casi e i decessi. In relazione a sette giorni fa, però, il peggioramento è netto ed evidente, non a caso sempre più regioni stanno abbandonando la zona gialla e avvicinandosi pericolosamente a quella rossa, tanto che nelle prossime settimane non si esclude la possibilità di un lockdown generale. Ildi domenica 7 marzo rito dal ministero della Salute dà conto di 20.765 contagiati, 13.467 guariti e 207 morti su 271.336 tamponi analizzati (circa 80mila meno di ieri), condirisalito al 7,7% (+1,0). Notizie preoccupanti arrivano anche dal fronte del sistema sanitario nazionale, dove la pressione aumenta giorno dopo giorno ormai da due settimane a ...

