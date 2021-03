Concita De Gregorio | chi è il marito Alessandro Cecioni | anche lui giornalista

(Di domenica 7 marzo 2021) Scopriamo qualcosa do più sudiDe: i due condividono la vita e la passione per il giornalismo. Il detto “gli opposti si attraggono” non sempre è vero: ne sono una provaDeed. I due, sposati da anni (oggi sonoorgogliosi genitori di tre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? L'aria pulita delle sardine [di Concita de Gregorio] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Renzi e il caso Khashoggi, un senatore italiano non va mai a titolo personale a visitare un’autocraz… - JMorfasso : RT @Arturo_Parisi: Concita De Gregorio: Al Nazareno l’aria pulita delle sardine - Salvo730794431 : @MT_Meli_ Leggiti l’articolo di Concita De Gregorio - rugiada71 : RT @GuidoAnzuoni: Concita De Gregorio ci informa che le sardine sono la sinistra che si sporca le mani. Sipario -

Ultime Notizie dalla rete : Concita Gregorio

La7

... Antonella Clerici ; Michela Murgia, nelle librerie con "Stai zitta - e altre nove frasi che non vogliamo sentire più"; il direttore de La Stampa Massimo Giannini eDe. A chiudere la ...E ancora Michela Murgia presenterà il nuovo libro 'Stai zitta " e altre nove frasi che non vogliamo sentire più', la giornalista e scrittriceDee Massimo Giannini, direttore de La ...Scopriamo qualcosa do più su Alessandro Cecioni, marito di Concita De Gregorio: i due condividono la vita e la passione per il giornalismo.Paolo De Gregorio, padre della famosa giornalista Concita, era un magistrato e scrittore. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.