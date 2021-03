Come funziona il nuovo Gratta e vinci “Turbo Cash”: gioco e montepremi (Di domenica 7 marzo 2021) Per gli appassionati di “Gratta e vinci” è in vendita nelle tabaccherie e ricevitorie di tutta Italia una nuova lotteria nazionale ad “estrazione istantanea”. Con un provvedimento di indizione pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti dato l’autorizzazione alla distribuzione dei biglietti del gioco “Turbo Cash“, con in palio premi fino a 2milioni di euro. Come funziona il nuovo Gratta e vinci “Turbo Cash”: premi e probabilità di vincita Ogni tagliando costa 10 euro per l’emissione di un primo lotto di biglietti pari a 17.760.000 schede, corrispondente ad un ammontare di 135.030.000,00 di euro di premi. Le vincite ... Leggi su quifinanza (Di domenica 7 marzo 2021) Per gli appassionati di “” è in vendita nelle tabaccherie e ricevitorie di tutta Italia una nuova lotteria nazionale ad “estrazione istantanea”. Con un provvedimento di indizione pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti dato l’autorizzazione alla distribuzione dei biglietti del“, con in palio premi fino a 2milioni di euro.il”: premi e probabilità dita Ogni tagliando costa 10 euro per l’emissione di un primo lotto di biglietti pari a 17.760.000 schede, corrispondente ad un ammontare di 135.030.000,00 di euro di premi. Lete ...

