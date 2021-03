Coldiretti: Da domani in Italia chiusi 2 ristoranti su 3 (Di domenica 7 marzo 2021) Misure che sono purtroppo la cartina di tornasole di come sia il virus, ora con le sue varianti, a dettare l’agenda della nostra vita sociale e economica Leggi su rainews (Di domenica 7 marzo 2021) Misure che sono purtroppo la cartina di tornasole di come sia il virus, ora con le sue varianti, a dettare l’agenda della nostra vita sociale e economica

Advertising

TelevideoRai101 : Coldiretti:domani chiusi 2/3 ristoranti - DividendProfit : Coldiretti:domani chiusi 2/3 ristoranti - SIENANEWS : Coldiretti Siena commenta dunque con favore le nuove regole del Dpcm Draghi che sarà in vigore a partire da domani,… - ColdirettiAL : #Covid: emergenza sanitaria pesa anche sulla bilancia, per 4 alessandrini su 10 è dieta. Domani è #WorldObesityDay… - CompagniaTP : Domani, ore 19:00 IL GIARDINO DELLE UTOPIE con THE BANKER'S JAM: l'utopia di un giovane ex trader, che ha dato vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti domani Effetto Dpcm: da domani in Italia rimarranno chiusi 2 ristoranti su 3 Coldiretti ha effettuato l'analisi in occasione della nuova mappa dei colori che scatta da domani (lunedì 8 marzo): restano gialle solo Valle d'Aosta, Liguria, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia . Con ...

Coldiretti:domani chiusi 2/3 ristoranti 12.00 Coldiretti:domani chiusi 2/3 ristoranti Saranno due su tre,66%,i locali che resteranno chiusi a partire da domani per la ripresa dei contagi che modifica la mappa dei colori di regioni e comuni, ...

Coldiretti: Da domani in Italia chiusi 2 ristoranti su 3 Rai News Effetto Dpcm: da domani in Italia rimarranno chiusi 2 ristoranti su 3 Con il primo Dpcm del governo Draghi appena entrato in vigore (lo rimarrà fino al 6 aprile), chiudono il 66% dei ristoranti (oltre bar, pizzerie e agriturismi). Secondo le stime della Coldiretti, infa ...

Coldiretti Puglia festeggia la festa della donna, tra omaggi floreali e menù in rosa LECCE - Due giorni di celebrazioni non stop aspettando la festa della Donna ai tempi del Covid con i tradizionali mazzetti di mimosa e i menù salutistici con ...

ha effettuato l'analisi in occasione della nuova mappa dei colori che scatta da(lunedì 8 marzo): restano gialle solo Valle d'Aosta, Liguria, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia . Con ...12.00chiusi 2/3 ristoranti Saranno due su tre,66%,i locali che resteranno chiusi a partire daper la ripresa dei contagi che modifica la mappa dei colori di regioni e comuni, ...Con il primo Dpcm del governo Draghi appena entrato in vigore (lo rimarrà fino al 6 aprile), chiudono il 66% dei ristoranti (oltre bar, pizzerie e agriturismi). Secondo le stime della Coldiretti, infa ...LECCE - Due giorni di celebrazioni non stop aspettando la festa della Donna ai tempi del Covid con i tradizionali mazzetti di mimosa e i menù salutistici con ...