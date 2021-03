Classifica Coppa del Mondo gigante femminile | Marta Bassino vince con una gara d’anticipo

(Di domenica 7 marzo 2021)succede a Federica Brignone e conquista ladeldi. Alla piemontese è stato sufficiente il quarto posto odierno a Jasna per aggiudicarsi la sfera di cristallo con una. Un successo meritatissimo, se consideriamo che l’azzurra, quando è arrivata al traguardo, non è mai uscita dalla top5 quest’anno tra le porte larghe, collezionando peraltro ben quattro affermazioni. Peccato che il peggior risultato stagionale insia arrivato proprio ai Mondiali, dove la classe 1996 non è andata oltre la tredicesima piazza; nella rassegna iridata di Cortina era comunque arrivato l’oro in parallelo. Possiamo dunque definire sin da oracome una delle migliori sportive ...

...ladel Mondo di specialità . In top ten anche Federica Brignone, che conclude in sesta posizione. Fuori dalle prime venti le altre due italiane, Elena Curtoni e Laura Pirovano...Per Marta Bassino una buona notizia riguardo lagenerale. Alice Robinson in vetta con un ...si piazza a soli 14 centesimi dal primo posto! Una seria ipoteca sulla vittoria delladel ...Per l'Italia in classifica poi ci sono Federica Brignone 6/a in 2.18.09, Elena Curtoni 24/a in 2.22.87 e Laura Pirovano 26/a in 2.21.65. La coppa del mondo donne passa ora in Svezia, ad Aare: venerdì ...Marta Bassino succede a Federica Brignone e conquista la Coppa del Mondo di gigante. Alla piemontese è stato sufficiente il quarto posto odierno a Jasna per aggiudicarsi la sfera di cristallo con una ...