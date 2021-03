Ciociaria zona rossa fino al 21 marzo, cosa non si potrà fare: tutte le regole (Di domenica 7 marzo 2021) Ciociara zona rossa regole ancora più severe. Dall’una di notte di domani, lunedì 8 marzo 2021, e per i successivi 14 giorni la provincia di Frosinone sarà zona rossa. Un passaggio dall’arancione dovuto a un indice di contagiosità (indice Rt) pari a 1.31 e anche alla saturazione dei posti letto Covid. Una brusca impennata dovuta alle varianti: il tasso di incidenza settimanale del Coronavirus pari a 299 casi ogni 100 mila abitanti è ben oltre la soglia limite dei 250. Il lockdown in Ciociaria resterà in vigore fino a domenica 21 marzo, quando si dovrà decidere, in base all’andamento epidemiologico, se proseguire ancora con la chiusura totale. leggi anche l’articolo —> Anche la Romagna in zona rossa, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 marzo 2021) Ciociaraancora più severe. Dall’una di notte di domani, lunedì 82021, e per i successivi 14 giorni la provincia di Frosinone sarà. Un passaggio dall’arancione dovuto a un indice di contagiosità (indice Rt) pari a 1.31 e anche alla saturazione dei posti letto Covid. Una brusca impennata dovuta alle varianti: il tasso di incidenza settimanale del Coronavirus pari a 299 casi ogni 100 mila abitanti è ben oltre la soglia limite dei 250. Il lockdown inresterà in vigorea domenica 21, quando si dovrà decidere, in base all’andamento epidemiologico, se proseguire ancora con la chiusura totale. leggi anche l’articolo —> Anche la Romagna in, ...

Advertising

Alessan77616441 : @Adnkronos Chi te l' ha detto che e' regionale,il Lazio e' zona gialla,da domani la Ciociaria e' rossa ma in alcuni… - tuseivitaearia : Ciociaria in zona rossa seee - baucopaolo : È passato un anno esatto dalla prima Ciociaria- Zona Rossa,non è cambiato nulla,anzi no,ora sono ingrassato e per p… - Susannagr17 : Covid, tutta la provincia di Frosinone in zona rossa da lunedì: ora è ufficiale - Ciociaria Oggi - sonda90 : La #ciociaria che fa parte della #regionelazio è zona rossa. #sapevatelo -